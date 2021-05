La logique a été respectée. Entre un joueur qui disputait sa première demi-finale en Masters 1000 et le nonuple champion à Rome, le second a fait parler son expérience et sa maîtrise incomparable de la terre battue samedi. Dans la capitale italienne, Rafael Nadal a parfaitement mené sa barque pour l'emporter en deux manches (6-4, 6-4) et 1h32 de jeu face à Reilly Opelka, 47e joueur mondial et invité surprise du dernier carré. Le numéro 3 mondial disputera ainsi sa 52e finale en Masters 1000, la 12e au Foro Italico et la première cette saison soit contre son grand rival Novak Djokovic, soit contre Lorenzo Sonego qui s'affrontent en fin de journée.

Si Rafael Nadal était l'incontestable favori de cette demi-finale, encore fallait-il l'assumer sur le court. Et le Majorquin se méfiait du géant américain qui n'avait rien à perdre et dont le service et la filière courte avaient de quoi le priver du rythme qu'il aime tant à l'échange. Les doutes, s'il y en a eu, n'ont finalement duré que quelques minutes, le temps d'écarter quatre balles de break lors de son deuxième jeu de service, avant de porter l'estocade dans la foulée sur sa première occasion (3-2).

