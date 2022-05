Il n'a toujours pas perdu le moindre set. Et pourtant, Alexander Zverev continue d'alterner le bon et le moins bon au cours de ses matches à Rome, c'est dire s'il a retrouvé un niveau moyen suffisant face à 95 % des joueurs du circuit. Vendredi, le numéro 3 mondial a ainsi été accroché pendant la première manche avant de ramener le Chilien Cristian Garin, 45e mondial, à la raison sur le score de 7-5, 6-2 en un peu moins de deux heures de jeu (1h51 précisément) en quart de finale. Comme lors des deux premiers Masters 1000 sur terre battue à Monte-Carlo et Madrid, il jouera donc une demie face au vainqueur du match entre Stefanos Tsitsipas et Jannik Sinner.

Alexander Zverev a eu du mal à mettre la machine en route ce vendredi. Était-ce dû à l'horaire matinal de son quart de finale, au souvenir de son premier duel perdu face à Garin sur l'ocre de Munich voici trois ans ou bien encore à autre chose ? Difficile de le savoir. Toujours est-il que l'Allemand a dû se faire violence au cours d'un premier set qui l'a vu davantage réagir que prendre les choses en main. Après avoir sauvé les deux premières balles de break de la partie à 3-2 contre lui, il s'est ainsi emparé de l'engagement adverse pour dilapider son avantage dans la foulée (4-4). Puis, il a refait la différence à 5-5 et a écarté deux nouvelles balles de débreak pour passer devant (7-5).

Cette première manche en montagnes russes - reflétées par les statistiques de Zverev et ses 14 coups gagnants pour 16 fautes directes - aura duré plus d'une heure (1h07 exactement). Et elle a autant libéré le champion olympique de Tokyo qu'accablé Garin. Le Chilien, beaucoup moins précis et solide à l'échange, a concédé le break d'entrée de second acte et n'y a plus vraiment cru. De son côté, Zverev s'est lâché, finissant tambour battant avec un magnifique décalage de coup droit fulgurant pour sceller l'affaire. Il n'a d'ailleurs commis que deux erreurs (pour 10 coups gagnants) dans cette seconde manche bien plus convaincante. De quoi aborder le week-end avec confiance.

