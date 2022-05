La blessure au pied de Rafael Nadal l'aura une nouvelle fois rattrapé. Dans un combat aussi physique que mental face à Denis Shapovalov, l'Espagnol a finalement craqué au dernier set, notamment après avoir vraisemblablement ressenti des douleurs à son pied (1-6, 7-5, 6-2). Outre la défaite, cette blessure pourrait contraindre l'Espagnol à manquer Roland-Garros dans dix jours. Shapovalov continue quant à lui sur sa belle lancée à Rome, il affrontera Casper Ruud en quarts de finale.

Le match avait pourtant commencé de la meilleure des manières pour le Majorquin. Impérial, Nadal n'a absolument rien laissé passer à son adversaire durant la première manche. Extrêmement sérieux et régulier, l'Espagnol n'a rien fait d'autre qu'attendre que Shapovalov craque sur ses trop nombreuses tentatives pour terminer les points. Premier set remporté 6-1.

Dès le début de la seconde manche, Nadal a manqué des occasions. Sur le premier jeu, il a notamment obtenu trois balles de break qu'il n'a pas converties. Moins bien dans son jeu, Nadal a alors vendangé quelques occasions tandis que le Canadien se réglait petit à petit. Plus régulier, moins impatient, Shapovalov a obligé Nadal à s'employer un peu plus, et c'est ce qui a causé sa perte.

Un retour gagnant venu de nulle part : Et pourtant Nadal avait fait le spectacle...

Nadal gêné au pied

Malgré une frayeur pour Shapovalov qui a vu le score passer de 4-1 en sa faveur à 4-4, le second set lui est finalement revenu grâce à un break en toute fin de set. Lors de la troisième manche, le sort du match était tout bonnement impossible à prévoir. Les deux joueurs ont commencé à se neutraliser, enchainant les coups gagnants comme les erreurs. Jusqu'au moment où le corps de Nadal a dit stop.

Vraisemblablement gêné au pied qui hante ses nuits depuis un long moment déjà, le Majorquin n'a plus rien fait à partir de 3-2 en faveur de Shapovalov. Complètement passif à cause de la douleur, il a laissé le Canadien lui prendre la victoire, sans pouvoir réellement réagir. Une désillusion certes mais surtout une réelle inquiétude pour Rafael Nadal qui pourrait rater Roland-Garros dans un peu plus d'une semaine. Denis Shapovalov continue quant à lui sa route et ira défier vendredi Casper Ruud en quart de finale

