Décidément, cette première semaine sur gazon est bien pertubée. Les demi-finales de S-Hertogenbosch ont été interrompues par la pluie, samedi, en début de soirée alors qu’elles semblaient sur le point de se conclure. Adrian Mannarino a ainsi vu son combat de plus de deux heures et demie face à Borna Coric s’arrêter en plein tie-break du troisième set (4-6, 6-3, 6-6) alors qu’il venait de faire le mini-break et menait 3 points à 2

Pour Richard Gasquet, la situation est plus critique encore. Le Biterrois est mené une manche à rien et 5-3 dans le deuxième set par l’Australien Jordan Thompson. Ce dernier servait pour le match et était confronté à une balle de debreak quand les débats ont été suspendus à 30-40.

En raison d’une visibilité plus que compromise en fin de journée, et malgré l’arrêt de la pluie, les organisateurs ont décidé de ne pas rappeler les joueurs qui termineront donc leur match demain à 11h du matin. La finale, qui peut donc toujours opposer deux Français, ne débutera pas avant 14h30.