Tennis

ATP Rosmalen : Le résumé de la victoire de Félix Auger-Aliassime contre Karen Khachanov en vidéo

ATP ROSMALEN - Félix Auger-Aliassime et Karen Khachanov ont livré un duel serré et indécis vendredi en quart de finale. Mais le Canadien a su hausser le niveau sur les points importants pour faire plier le Russe et s'imposer en deux manches (7-6, 6-4). Il défiera le surprenant Néerlandais Tim van Rijthoven pour une place en finale. Le tournoi de Rosmalen est à suvre en intégralité sur Eurosport.

00:02:55, il y a 2 heures