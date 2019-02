ATP Rotterdam : Griekspoor, 211e joueur mondial, surprend Kachanov au 1er tour

Tallon Griekspoor aime bien l'air de Rotterdam. Un an après avoir surpris Stan Wawrinka au 1er tour, le Néerlandais s'est payé un autre gros nom du circuit, le Russe Karen Khachanov. Le jeune joueur de 21 ans s'est débarrassé de la tête de série n°2 du tournoi, en trois sets (3-6, 6-3, 6-2) lors des 8es de finale du tournoi. Pourtant, le Néerlandais était bien mal embarqué, breaké d'entrée lors du premier set. Un début de match irrémédiable qui lui a coûté la première manche face à la solidité du Russe sur sa mise en jeu. Il n'en fallait pas plus pour piquer au vif le jeune invité.

Un mois de février compliqué pour Khachanov

Beaucoup plus agressif dans l'échange, Griekspoor a imité son adversaire en le breakant à son tour d'entrée de seconde manche. Et le match a pris tout son sens. Les deux joueurs se sont donnés coup pour coup mais solide, le 211ème joueur mondial n'a pas fléchi pour remporter le second set (6-3), en témoigne une balle de debreak sauvé par le Néerlandais à 5-2. Une opportunité manquée qui a totalement sorti Khachanov de son match.

Dès lors, le Russe a perdu sa mise en jeu par deux fois au début du troisième set qui a permis à Griekspoor de mener rapidement 4-0 et de conclure la rencontre en toute sérénité. Déjà éliminé au premier tour à Sofia la semaine dernière, Khachanov broie du noir en ce moment.