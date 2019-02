ATP Rotterdam : Plus fort que Shapovalov en quart, Wawrinka va regoûter à un dernier carré

Stan Wawrinka se plaît aux Pays-Bas. Après avoir dominé Milos Raonic au tour précédent, le Suisse a accroché un autre Canadien à son tableau de chasse en dominant ce vendredi Denis Shapovalov en deux sets (6-4, 7-6 (4)) et 1h29 de jeu en quarts de finale. Il atteint ainsi pour la première fois depuis septembre et le tournoi de Saint-Pétersbourg le dernier carré d'une épreuve sur le circuit ATP. En demi-finale à Rotterdam, il attend le vainqueur du match entre Kei Nishikori et Marton Fucscovics.

Et si cette semaine était celle du retour en force (et en forme) des anciennes gloires trentenaires ? Après Gaël Monfils plus tôt dans la journée, Stan Wawrinka a lui aussi obtenu son billet pour le dernier carré. Une première dans un ATP 500 ou dans un tournoi d'une importance supérieure depuis l'édition 2017 Roland-Garros, soit près de deux ans, une éternité à ce niveau. Mais l'attente en valait sûrement la peine pour le Suisse.

Wawrinka s'est fait peur

Sur la lancée de sa belle performance contre Milos Raonic, Wawrinka a montré ce vendredi qu'il avait retrouvé, en grande partie, sa vitesse de déplacement. Sa faculté à faire jouer un coup de plus à son adversaire a fait la différence, Shapovalov commettant pas moins de 34 fautes directes en deux manches. Et le Vaudois n'a rien perdu de sa qualité de frappe, à l'image de ce passing de revers long de ligne supersonique qui lui a offert le break décisif à 4-4 dans le premier set.

Après la perte de la première manche, le jeune Canadien s'est frustré et a semblé donner le match à son adversaire, concédant un double break rapidement agrémenté de plusieurs doubles fautes (7 dans le match). Mais comme souvent ces derniers temps, Wawrinka s'est légèrement relâché, laissant filer ainsi un premier debreak qui a remis en confiance Shapovalov (4-2). Ce dernier est allé chercher le second au filet, relançant le suspense (5-5).

Agacé, le Vaudois a su passer outre sa frustration, pour reprendre la main sur son adversaire dans le tie-break. Plus conservateur que Shapovalov dans le jeu (10 montées au filet contre 20), il s'est montré aussi bien plus solide à l'échange et a mérité sa place dans le dernier carré. Grâce à ce succès, il est d'ores et déjà assuré de réintégrer le top 50 du classement mondial la semaine prochaine, avant peut-être de se mêler à nouveau à la bataille pour les grands titres.