Un petit tour et puis s'en va. Benoît Paire a été surpris ce mardi par Aljaz Bedene (6-2, 6-4) pour son premier match de l'édition 2020 du tournoi de Rotterdam. Sans une bonne fin de rencontre, le score aurait pu être bien plus sévère pour le Français (il était mené 5-2 dans le deuxième set, avant de remporter deux jeux de suite). Sur son service, le natif d'Avignon a trop manqué de précision pour pouvoir rivaliser avec son adversaire du jour : quatre doubles fautes et seulement 54% de réussite sur sa première mise en jeu. Mais aussi quinze balles de break à sauver au cours de la rencontre (pour quatre breaks empochés par Bedene).

De son côté, le Slovène a été impitoyable sur sa mise en jeu : une double-faute seulement, 81% de points gagnés sur son premier service, et deux balles de break sur trois sauvées. Après sa défaite jeudi dernier lors de l'Open Maharashtra face à l'Italien Roberto Marcora (6-4, 6-4), c'est une nouvelle désillusion pour le joueur tricolore qui a cédé face au 52e joueur mondial. Un joueur qu'il avait pourtant vaincu à quatre reprises lors de leurs sept dernières confrontations.