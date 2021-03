Tennis

44 coups, une défense de fer et un finish épique : De Minaur a écoeuré Millman

ATP ROTTERDAM - Incroyable point mardi lors du duel 100% australien entre Alex De Minaur et John Millman. Le premier nommé a fini par avoir le dernier mot après une défense infernale et un dernier coup droit long de ligne qui a laissé John Millman entre admiration et écoeurement. D'ores et déjà le point de la semaine !

00:01:37, 317 vues, il y a 42 minutes