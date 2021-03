Andrey Rublev continue de planer en ATP 500. Impressionnant de puissance mais aussi de justesse, le Russe a écarté Stefanos Tsitsipas en demi-finale de Rotterdam (6-3, 7-6). Le 8e mondial, au coup droit fulgurant, se qualifie pour sa 10e finale. Et il partira forcément favori face au Borna Coric ou Marton Fucsovics.

Depuis deux ans, il ne fait pas bon rencontrer Andrey Rublev en ATP 500. C’est bien simple : le Russe a remporté ce samedi sa 19e victoire de suite dans cette catégorie de tournoi. Et avec la manière qui plus est ce samedi, à Rotterdam.

Tstisipas émoussé

Face à Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev a sorti le très grand jeu. Vif sur ses appuis, surpuissant – et précis – en coup droit, le 8e mondial a livré une copie quasi parfaite. Après avoir breaké le premier en début de match, le Moscovite s’est appliqué à tenir bon, sauvant les 5 occasions de debreak adverses, pour virer en tête (6-3).

Déjà équilibrés, les débats sont devenus alors devenus des plus serrés en deuxième manche. Les serveurs faisant la loi (aucune balle de break à sauver), c’est fort logiquement au jeu décisif que le sort du set s’est décidé. Moment choisi par Rublev pour prendre à la gorge son adversaire (4-0) et ne plus jamais lâcher sa proie.

Les chiffres l‘illustrent parfaitement, le Russe était bien le plus fort aujourd'hui : il a joué 34 gagnants pour seulement 14 fautes directes. Un ratio d’autant plus impressionnant vu le tennis à risques du Moscovite. Stefanos Tsitsipas est loin d’avoir livré un mauvais match (16 coups gagnants / 13 fautes directes). Mais il a semblé un peu émoussé après sa victoire difficile face à Karen Khachanov au tour précédent.

