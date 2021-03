Andy Murray a failli subir une deuxième élimination au premier tour en l’espace de six jours, après celle survenue sur l’édition 2021 de l’ATP 250 de Montpellier. Mais lundi, à Rotterdam, il a finalement réussi à se défaire de Robin Haase au terme d’une rencontre disputée. L’ex-numéro un mondial a eu du mal à rentrer dans son match et a très logiquement perdu la première manche 6-2.

Derrière, le match aurait pu basculer dans le deuxième set, à 3-3, sur le service d’Andy Murray. A trois reprises, Haase a eu l’occasion de breaker son vis-à-vis et ainsi de prendre une option sur la victoire. Mais l’Ecossais a tenu bon et a fini par reprendre le dessus pour finalement remporter le jeu. Derrière, l’ex leader du classement ATP a tremblé mais a finalement remporté la manche dans le tie-break (7-2).

Et c’est dans un troisième set un peu fou que Murray a enfin élevé son niveau de jeu pour renverser Haase. Alors qu’il était mené 0-3, Sir Andy s’est révolté et a remporté six jeux consécutifs, ne laissant aucune chance à son adversaire du jour. Après être passé proche d’une nouvelle déconvenue, l’Ecossais s’est bien repris pour éliminer le 193e mondial. Après avoir lancé sa saison par une finale au Challenfer de Biella, il tient son premier succès de 2021 sur le circuit ATP.