La belle semaine néerlandaise de Jérémy Chardy a pris fin. Combatif et inspiré, le Palois aura vendu très chèrement sa peau ce vendredi mais a fini par céder en trois sets (7-6, 6-7, 6-4) face à Andrey Rublev. Le Russe, 8e mondial, se qualifie pour le dernier carré où il retrouvera Stefanos Tsitsipas.

Il y aura forcément des regrets… Promis à un match des plus ardus face au cogneur Andrey Rublev, Jérémy Chardy a bien failli déjouer les pronostics. En grande forme cette semaine (victoire face à Ugo Humbert et David Goffin), le Palois a donné beaucoup de fil à retordre au 8e joueur mondial. Très efficace derrière son coup droit et agressif sur seconde balle adverse, le Français a d’abord poussé Rublev à un tie break, un exercice dans lequel il excelle (10 joués, 9 gagnés en 2021). Mais le Russe a sorti ses habits de top 10 au meilleur moment pour faire la différence et virer en tête.

Alors qu’on pouvait craindre qu’il accuse le coup, le Français a au contraire haussé d’un ton. Toujours aussi tranchant, le 64e mondial a enchaîné deux breaks pour s’envoler dans cette 2e manche… Deux breaks rapidement effacés par son adversaire qui s’est alors procuré deux balles de match sur le service de Chardy. Grâce à deux aces, le Palois a arraché un nouveau tie break, au scénario étonnant : mené 2-0, le Français a aligné 7 points de suite pour égaliser au tableau d’affichage.

7 doubles fautes qui coûtent cher

Vexé, Rublev a passé la surmultipliée. Pendant 5 jeux, le Moscovite, aussi précis qu’agressif, "in the zone", a réussi tout ce qu’il entreprenait. On se dirigeait tout droit vers une 3e manche expéditive. Mais c’était sans compter sur la résistance acharnée de Chardy, qui a refait une partie de son retard pour se montrer menaçant jusqu’au bout. Trop solide, Rublev a fini par plier l’affaire sur son 15e ace de la partie. Son valeureux adversaire pourra quant à lui regretter ses 7 doubles fautes qui lui ont coûté cher à des moments souvent importants.

C’est donc bien le 8e mondial qui retrouvera Stefanos Tsitsipas, difficile vainqueur de Karen Khachanov, dans le dernier carré. Un duel prometteur entre deux Top 10… qui devront d’abord récupérer de leurs efforts avant d'en découdre à Rotterdam.

