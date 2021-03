Sale journée pour Alexander Zverev. Opposé au Russe Alexander Bublik, l'Allemand a été éliminé au premier tour du tournoi de Rotterdam. Et de manière plutôt sèche, en deux sets (7-5, 6-3). " Je suis à un point dans ma carrière où je ne veux plus jouer de beaux tournois ou de beaux matchs, mais je veux gagner ", confiait-il après son élimination après son élimination en quart de finale de l'Open d'Australie. Ce mercredi, le numéro 7 mondial n'a fait aucun des trois. Et dire que tout avait pourtant bien commencé...

Bien rentré dans son match, Zverev est parvenu à breaker d'entrée son adversaire. Et il a même mené jusqu'à 4-3, avant de finalement céder lui aussi son service. Dans un bon jour, Bublik a remis ça en toute fin de set. Et mettre ainsi un sacré coup sur la tête de série numéro 3. Fatal ? Pas tellement. Deuxième manche et même scénario. Zverev a breaké, Zverev a lâché, Zverev a cédé... et Zverev a craqué. Et cette fois, définitivement. Malgré un huitième jeu combattu (quatre balles de break sauvées), l'Allemand a fini par rendre les armes. Un tour et puis s'en va pour lui à Rotterdam.