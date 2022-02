Tennis

ATP Rotterdam - Auger-Aliassime - Rublev : le résumé

ATP ROTTERDAM - Felix Auger-Aliassime, n°9 au classement de l'ATP et tête de série n°3, a renversé le tenant du titre russe Andrey Rublev, 7e joueur mondial et tête de série n°2, 6-7 (5), 6-4, 6-2, en 2 heures et 22 minutes de jeu, samedi. En finale de l'ATP 500 néerlandais, le Canadien tentera de décrocher un premier titre sur le circuit, contre le Grec Stefanos Tsitsipas.

00:03:47, il y a une heure