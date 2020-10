Le choc a tenu ses promesses. A Saint-Pétersbourg, Denis Shapovalov et Andrey Rublev, respectivement têtes de série 2 et 3 du tournoi, ont livré une belle bataille dont est sorti vainqueur le Russe en trois sets (4-6, 6-3, 6-4) et 2h10 de jeu en demi-finale samedi. Longtemps malmené par son rival canadien, le tout nouveau membre du Top 10 a su attendre son heure pour inverser la tendance et se qualifier pour sa 4e finale en 2020. Déjà sacré à 3 reprises cette saison sur le circuit, il tentera de rester parfait contre Borna Coric ou Milos Raonic.

Andrey Rublev est décidément insatiable. Seul joueur à compter plus de 30 succès (désormais 33) avec Novak Djokovic cette année, il a honoré comme il se doit son entrée dans le club fermé des 10 meilleurs joueurs du monde cette semaine. Tout n’a pourtant pas été facile samedi dans une demi-finale où il a d’abord dû faire le dos rond face à la foudre qui sortait du bras gauche de Denis Shapovalov. Car c’est bien mentalement que le Russe a su faire la différence, une qualité qui explique aussi sa nouvelle régularité au plus haut niveau.

Shapovalov, un passage à vide qui coûte cher

Dominé pendant un set et demi par l'agressivité et les fulgurances adverses, Rublev a eu le grand mérite de maintenir un niveau constant qui lui a permis de ne pas sombrer. De l'autre côté du filet, Shapovalov avait réponse à tout. Aussi performant au service que percutant du fond, le Canadien a aussi fait étalage de sa capacité à varier davantage avec son slice de revers. Maître du rythme de la partie, rien ne semblait pouvoir lui arriver jusqu'à ce fameux 4e jeu du deuxième set. Alors qu'il menait 40/0 sur son service, il s'est soudain déconcentré, commettant pas moins de 4 doubles fautes. Et Rublev ne s'est pas fait prier pour en profiter pour breaker puis revenir à une manche partout.

Et bien qu'à nouveau menaçant à la relance d'entrée d'ultime acte - il a obtenu une balle de break -, Shapovalov ne s'en est jamais vraiment remis. D'une efficacité redoutable et de plus en plus à l'aise au retour, Rublev a converti son opportunité dans le 5e jeu pour s'échapper définitivement. Frustré par la tournure des événements et un spectateur russe avec lequel il a eu quelques mots, le Canadien s'est toutefois bien battu pour éviter le doubre break dans la foulée. Mais il n'a plus inquiété son rival sur son service par la suite.

S'il a fait de gros progrès depuis qu'il est accompagné par Mikhail Youzhny sur le circuit, Shapovalov a encore du pain sur la planche pour parvenir à garder constamment le fil de ses matches. Dans la course au Top 10 et au Masters de Londres qui les oppose, Rublev a pris une première option.

