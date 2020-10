Quatrième finale de l'année et quatrième titre pour Andrey Rublev. Le Russe a dominé le Croate Borna Coric en deux manches (7-6 (5), 6-4), en finale la finale du tournoi ATP 500 de Saint-Pétersbourg, dimanche. Actuel 10e du classement ATP, il confirme son excellente saison après ses sacres à Doha, Adélaïde et Hambourg et ses quarts de finale à Roland Garros et l'US Open. Soit autant de succès que le numéro 1 mondial Novak Djokovic. De quoi se rapprocher d'une qualification au Masters de Londres, qui réunira les huit meilleurs joueurs de l'année du 15 au 22 novembre.