La colère est passée et Denis Shapovalov a retrouvé de belles sensations. Ou peut-être a-t-il juste passé ses nerfs sur Viktor Troicki mercredi au 1er tour du tournoi de Saint-Pétersbourg. Furieux contre l'organisation de Roland-Garros au soir de sa défaite surprise au 2e tour voici quelques jours, le Canadien a plutôt bien négocié son retour sur dur indoor, une surface qui convient d'ailleurs mieux à son jeu de puncheur. Vainqueur en 1h02 seulement (6-2, 6-3) du vétéran serbe, il a parfaitement lancé sa semaine dans le tournoi russe et sera opposé à Ilya Ivashka, vainqueur d'Adrian Mannarino mardi, lors de son prochain match.

Dès le 3e jeu de la partie, Shapovalov a pris les devants en faisant le break. Son explosivité a fait des merveilles et avec 13 coups gagnants pour 6 petites fautes directes dans le premier set, il n'a pas laissé respirer Troicki. Jamais en danger sur son service (il n'a pas concédé la moindre balle de break), le Canadien a placé un second coup d'accélérateur à 2-2 dans la 2e manche grâce à sa puissance côté revers et à un retour gagnant supersonique pour faire le break. Il s'est même permis de s'imposer sur le service adverse malgré les 75 % de premières balles servies par le Serbe.