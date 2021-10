Il n'y a déjà plus de Français en lice à Saint-Pétersbourg. Et pour cause : le seul sur la ligne de départ, Adrian Mannarino, a baissé pavillon d'entrée mercredi. La marche était ainsi bien trop haute pour lui face à la tête de série numéro 6 du tournoi, Karen Khachanov. Ce dernier a imposé sa loi en deux manches (6-3, 6-3) et 1h25 de jeu. Au 2e tour, il défiera le Croate Marin Cilic.

Comme le montre en partie le résultat brut, il n'y a pas eu vraiment de match sur le court mercredi. Impuissant sur le service adverse (aucune balle de break obtenue), Adrian Mannarino aura eu le mérite de retarder l'échéance autant qu'il a pu. Breaké d'entrée, il a néanmoins écarté 13 des 16 opportunités du Russe à la relance, sans quoi le score aurait été bien plus sévère.

Seul autre motif de satisfaction pour le Français : il bénéficiera de quelques jours supplémentaires pour préparer le Masters 1000 de Paris-Bercy la semaine prochaine.

