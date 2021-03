Cette fois, Benoît Paire n'a pas explosé. Mais le Français a simplement décidé de se confier sur sa période actuelle, lui qui n'a remporté qu'une seule victoire en 2021. Battu d'entrée à Santiago, il ne prend tout simplement aucun plaisir à jouer au tennis actuellement. Pourquoi ? Il s'en explique sur les réseaux sociaux.

Il me faut du temps

"Je vais parler du circuit ATP qui est devenu triste, ennuyeux et ridicule, écrit-il sur Instagram. Je sais que vous allez dire 'tu te rends pas compte de la chance que tu as bla‐bla‐bla', mais jouer dans des stades à huis clos sans aucune ambiance, ce n'est pas pour ça que je joue au tennis.. Devoir rester soit à l’hôtel, soit au club de tennis et avoir interdiction de sortir sous peine d’exclusion et d’amende, où est le plaisir de voyager ? Pour moi, jouer au tennis est devenu un métier sans saveur..." Lassé, Paire assure toutefois qu'il compte faire "des efforts".

"Il me faut du temps pour m'adapter à ce pseudo circuit ATP, mais je vais faire les efforts pour essayer de retrouver juste le plaisir de jouer au tennis... Je ne parle pas de résultats, je vais aller jouer Acapulco et Miami après avoir beaucoup réfléchi, et mon objectif sera juste d’avoir le sourire sur le terrain et kiffer taper dans une balle, que je gagne ou que je perde je m’en fous royalement..." Le plaisir avant tout. Le résultat ensuite.

