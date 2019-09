Sans faire de bruit, Roberto Bautista Agut avance à Zhuhaï. Tête de série numéro 2 du nouvel ATP 250 chinois, l’Espagnol n’a connu aucun mal à se défaire de l’Italien Andreas Seppi, 74e joueur mondial, vendredi en quart de finale. En 1h19 de jeu, il a plié l’affaire, ne laissant que quatre petits jeux en route (6-2, 6-2). Dans le dernier carré sans avoir perdu le moindre set, il devrait toutefois faire face à une résistance plus féroce pour accéder à la finale, soit face à Alex de Minaur, soit face à Borna Coric.

Déjà bien placé dans la course au Masters – il est actuellement 7e à la Race –, Roberto Bautista Agut va engranger de précieux points dès la première semaine de la tournée asiatique. Contrairement à Gaël Monfils plus tôt dans la journée, il a fait respecter son rang avec aisance contre un Andreas Seppi il est vrai fatigué par son marathon de la veille (il s’était qualifié après plus de deux heures et demie de jeu et 5 balles de match sauvées jeudi, ndlr).

Très solide, Bautista Agut a écarté les quatre balles de break auxquelles il a été confronté dans la partie, tout en en convertissant quatre sur six de son côté. L’Espagnol a exploité à merveille les secondes adverses et a remporté la majorité des longs échanges contre l’Italien. Sans avoir dépensé trop d'énergie, il aborde le week-end dans la position claire du favori pour le titre.