ATP Sofia : Tsitsipas confie son ambition avant d'entrer en lice contre Struff

Stefanos Tsitsipas n'a pas de temps à perdre. En l'espace d'un an, le phénomène héllène est passé de la 82e place mondiale aux portes du top 10 et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Avec ses cheveux longs, son revers à une main et son jeu offensif, il est un des représentants les plus charismatiques de la fameuse "NextGen", promue depuis quelques saisons par le circuit ATP.

A Sofia où il jouera son premier match ce jeudi soir face à Jan-Lennard Struff, Tsitsipas se sait donc très attendu et il ne s'est pas défilé devant la presse. "Je n'ai pas totalement récupéré de l'Open d'Australie, mais je sais qu'avec ma volonté et mon engagement au travail, j'ai beaucoup de chances de bien faire ici", a-t-il confié.

"Battre Federer, un rêve devenu réalité"

Pour nourrir son optimisme, le Grec n'a pas à chercher bien loin dans sa mémoire. Le souvenir de son exploit contre Roger Federer en huitièmes de finale à Melbourne est encore vivace. "C'était comme un rêve devenu réalité, un moment magique que je n'oublierai jamais. Après le match, j'avais l'impression que mon cerveau allait exploser. Battre son idole pour la première fois, c'est toujours spécial."

Tsitsipas a pourtant quitté l'Australie sur une note amère, écrasé par Rafael Nadal en demi-finale. Sonné, il était apparu très affecté après cette défaite sévère. Pour rebondir vite, il s'est rapidement remis au travail, la tête pleine de nouveaux objectifs. "J'étais très déçu de partir comme ça, alors que je pouvais potentiellement me qualifier pour une première finale en Grand Chelem. Mais je vais essayer de m'améliorer pour éviter de connaître à nouveau ce genre de désillusion. Je veux vraiment battre les Djokovic, Nadal, Federer dans le futur, parce que ces joueurs me rendront meilleurs."

Visiblement, le jeune loup a toujours les dents longues et n'a pas perdu beaucoup de temps à se lamenter sur son sort. Il n'y a plus qu'à donner plus de substance à ces belles paroles sur le court dès cette semaine. Et Tsitsipas en a assurément les moyens.