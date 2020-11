Alors que la deuxième manche était équilibrée, et que Richard Gasquet pouvait envisager une éventuelle finale face à Jannik Sinner, tombeur d'Adrian Mannarino plus tôt dans la journée, le Biterrois a complétement perdu le fil du match et du set (2-6). Pire, la dégringolade a continué pour le joueur tricolore, sûrement diminué physiquement, qui a concédé un cinglant 10 jeux à 0 pour finalement échouer au pied de la finale (6-7, 6-2, 6-0).