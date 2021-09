Il a raté le coche. Pourtant bien parti dans son 2e tour face à James Duckworth, 56e à l'ATP et finaliste à Nur-Sultan la semaine passée, Benoît Paire a perdu le fil, avant de baisser pavillon au 2e tour à Sofia. Jeudi, il est tout simplement tombé sur plus solide et plus confiant que lui en ce moment, l'Australien l'emportant en deux sets (6-4, 6-4) et 1h15 de jeu. Ce dernier défiera soit le tenant du titre et tête de série numéro 1 en Bulgarie Jannik Sinner, soit Egor Gerasimov pour rallier le dernier carré.

A l'image de son début de match au 1er tour face à Alejandro Davidovich Fokina, Benoît Paire avait mis toutes les chances de son côté d'entrée. Menant 4-1 avec un double break d'avance, il semblait avoir le jeu pour dérégler un James Duckworth, vainqueur de 10 de ses 11 derniers matches (titré en Challenger à Istanbul avant le tournoi ATP 250 de Nur-Sultan). Mais il n'a pas su enfoncer le clou, payant un pourcentage trop faible de premières balles (41 % sur le match).

Peu à peu, son adversaire australien a su limiter le nombre de ses fautes directes et le match a totalement changé d'âme. Tant et si bien qu'entre 1-4 et 6-4, 1-0, Duckworth a infligé un 6-0 à Paire. L'implication du Français n'était nullement en cause : il n'a juste plus trouvé de solutions sur le plan tactique. Capable de répondre à ses variations à l'échange, l'Australien a intelligemment orienté le jeu dans la diagonale coup droit et utilisé le slice par séquences pour gêner Paire sur son coup faible.

