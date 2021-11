Tommy Paul s'est imposé vendredi à Stockholm face à son compatriote Frances Tiafoe, et file en finale du tournoi ATP 250. L'Américain, 52e mondial et tombeur d'Andy Murray en quart de finale, a remporté la rencontre en 3 sets (5-7, 7-6, 6-4).

Tiafoe a demarré en trombe mais Paul l'a renversé : Le résumé de sa victoire en vidéo

Le match a d'abord tourné en faveur de Tiafoe, finaliste surprise à Vienne en octobre, qui a disposé de cinq balles de break dans le premier set, dont quatre sauvées par Tommy Paul. Mais le 52e mondial a recollé au score en remportant le deuxième set au terme d'un tie-break serré, où il a concrétisé sa première balle de set. Relancé, le natif du New Jersey a réussi à breaker son adversaire dans le troisième set et à remporter la rencontre sur sa première balle de match, au terme d'un jeu blanc.

Dans l'autre demi-finale entre les Canadiens Denis Shapovalov, 18e mondial, et Felix Auger-Aliassime, 11e joueur mondial, il n'a fallu que deux sets au premier pour l'emporter (6-4, 7-5) en 1 heure et 58 minutes. Shapovalov a pu compter sur la force de son service pour passer sept aces contre seulement 2 à son adversaire et passer 72% de ses premières balles contre seulement 42% à Auger-Aliasime.

