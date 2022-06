La mission Wimbledon est bien lancée pour Andy Murray. Déjà demi-finaliste d'un Challenger sur gazon la semaine dernière, l'Ecossais, actuellement 68e mondial, veut enchaîner les matches afin d'aborder dans les meilleures conditions possibles le tournoi du Grand Chelem britannique , et il y parvient pour le moment. Solide jeudi, il a remporté son deuxième match de la semaine à Stuttgart face au talentueux et fantasque Alexander Bublik (42e à l'ATP) en deux manches (6-3, 7-6) et 1h42 de jeu. En quart de finale, il pourrait défier Stefanos Tsitsipas, tête de série 1 du tournoi ATP 250 allemand.

"Il est prévisible dans son imprévisibilité", a-t-il lâché à sa sortie du court, sourire en coin. Andy Murray connaissait la nature de la menace qui l'attendait sur le court jeudi et cette lucidité lui a certainement permis de ne pas tomber dans la piège. Alerte à la relance, percutant en revers croisé et davantage en coup droit que lors de ces dernières apparitions sur le circuit, l'ex-numéro 1 mondial a réalisé une belle prestation pour écarter Alexander Bublik.

Bublik a pris feu, mais Murray ne s'est pas frustré

Un break réalisé dans le 6e jeu grâce à une excellente qualité de retour a ainsi suffi à "Sir Andy" pour empocher la première manche. Et quand son adversaire a multiplié les doubles fautes pour lui offrir son service en début de second acte, la partie a semblé virer à la promenade (6-3, 2-1). C'était sans compter la métamorphose de Bublik qui n'a plus rien raté pendant les quatre jeux suivants, frappant sur tout ce qui bougeait, tout en distillant de subtiles amorties (6-3, 2-5). Frutré, Murray aurait pu lâcher l'affaire dans ce set. Mais il s'est accroché, montrant tous ses progrès récents dans les déplacements.

L'Ecossais a ainsi sauvé deux balles de set à 2-5, puis une troisième à 4-5 (réalisant un débreak blanc entre-temps) à chaque fois sur son service avant de revenir à hauteur. Et dans le tie-break, la solidité de Murray a fait la différence. Avec 71 % de premières balles et du répondant à l'échange en puissance, l'Ecossais a donné quelques gages prometteurs pour la suite. A confirmer sur la durée.

