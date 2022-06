Il n'en reste qu'un. Dans le duel fratricide qui l'opposait à Arthur Rinderknech, Benjamin Bonzi s'est imposé mercredi pour être le seul Français à rallier les quarts de finale à Stuttgart. Il l'a ainsi emporté en deux manches (7-6, 6-2) et une heure et quart de jeu (1h14 précisément) au 2e tour sur le gazon allemand. Pour une place dans le dernier carré, il défiera Denis Shapovalov ou Oscar Otte.

Rinderknech a laissé passer sa chance dans le premier set. Au cours du cinquième set, il a manqué quatre balles de break et a finalement cédé dans le tie-break alors qu'il avait servi 77 % de premières balles et remporté 89 % des points derrière. D'une efficacité redoutable à la relance, Bonzi a ensuite poussé son avantage en breakant d'entrée de second acte. Il s'est même échappé davantage pour assurer son succès dans la foulée.

