Une fois n'est pas coutume, Andy Murray a fait court. L'ex-numéro 1 mondial a même eu seulement besoin de 50 petites minutes pour valider sa place en demi-finale à Sydney jeudi. Et pour cause, il a vu son adversaire du jour, David Goffin, jeter l'éponge après avoir perdu le premier set (6-2, ab.). Apparemment touché au genou gauche, le même genou qui l'avait forcé à écourter sa saison 2021, le Belge inquiète à quelques jours de l'Open d'Australie. Quand à l'Ecossais, il devra relever le défi Reilly Opelka pour s'offrir une place en finale. Le géant américain s'est ainsi défait de son compatriote Brandon Nakashima (7-6, 6-2).

Première demie sur le circuit depuis plus de deux ans

Il aurait certainement aimé se qualifier d'une autre manière. Mais Andy Murray ne pouvait pas espérer meilleur scénario pour la suite de sa semaine et sa récupération physique après les 3h13 passées mercredi sur le court face à Nikoloz Basilashvili. L'actuel 135e joueur mondial a ainsi battu pour la 7e fois en 7 duels un David Goffin diminué, breakant d'entrée son adversaire, avant d'enfoncer le clou à 5-2 en sa faveur pour s'adjuger le premier set, et ce malgré un médiocre pourcentage de premières balles (49 %). Et la douleur était trop forte pour le Belge qui a préféré arrêter les frais dans la foulée.

Il n'en reste pas moins que tout semble se mettre progressivement en place à l'échange dans le jeu de Murray. Après son faux-pas pour sa rentrée face à Facundo Bagnis la semaine dernière, l'Ecossais atteint ainsi sa première demi-finale sur le circuit depuis son dernier titre à Anvers fin... 2019. Voilà qui est prometteur alors que son grand retour à Melbourne, trois ans après ses faux adieux, se profile.

