Il a dit espérer atteindre la barre des 50 titres avant la fin de sa carrière. Andy Murray aura l'occasion dès cette semaine d'en ajouter un 47e à son superbe palmarès. Car vendredi, l'ex-numéro 1 mondial s'est ouvert les portes de sa 69e finale sur le circuit, plus de deux ans après la précédente à Anvers où il avait raflé la mise fin 2019. Pour ce faire, il a montré à nouveau à quel point il prospérait dans le combat pour renverser le 25e à l'ATP Reilly Opelka et ses 2 mètres 11 sur le score de 6-7, 6-4, 6-4 en 2h25 de jeu. Il tentera d'aller chercher le trophée soit contre son compatriote britannique Daniel Evans, soit face au Russe Aslan Karatsev.

Gagner le premier set contre Andy Murray ne constitue en rien une assurance de victoire. Comme Nikoloz Basilashvili plus tôt dans la semaine, Reilly Opelka l'a appris à ses dépens. Et ce même si le géant américain pensait avoir fait le plus dur en arrachant le tie-break initial 8 points à 6 dans une manche où les serveurs ont fait la loi, ne laissant pas la moindre opportunité de break à la relance.

Impérial au service et en défense, Murray a fini par trouver la clé à la relance

Oui mais voilà, "Sir Andy" n'en était visiblement qu'à l'échauffement, preuve que sa hanche en métal tient décidément bien le coup depuis plusieurs mois. Et il a fini par trouver la solution en retour dès le 3e jeu de la deuxième manche. Très en jambes, il a alors commencé à torturer Opelka par son sens tactique sans égal, parvenant même à lober la montagne américaine sur un point après l'avoir attirée au filet.

Un dernier break à 4-4 dans le 3e set et Murray pouvait conclure l'affaire sur son service. Le service justement, un secteur dans lequel il a considérablement haussé le ton vendredi par rapport au reste de sa semaine avec 67 % de premières balles, 88 % de réussite derrière, 16 aces et aucune double faute. Il a ainsi parfaitement protégé ses engagements, n'écartant qu'une petite occasion de break, mais cruciale, à 3-2 contre lui dans cette ultime manche.

Inspiré à l'échange et en défense, Murray semblait avoir retrouvé ses jambes de 20 ans. De bon augure quelques jours avant son grand retour à l'Open d'Australie, trois ans après avoir cru y mettre un terme à sa carrière.

