Ce n'est un secret pour personne, Andy Murray aime le combat. Et mercredi, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été servi. Confronté à la tête de série numéro 2 de ce tournoi de Sydney, Nikoloz Basilashvili, l'Ecossais a dû puiser dans ses ressources pour s'en sortir en trois manches (6-7, 7-6, 6-3) et 3h13 d'empoignade. Il enregistre ainsi sa deuxième victoire (consécutive qui plus est) de la saison. Pour une place dans le dernier carré, il croisera le fer avec le Belge David Goffin, contre lequel il n'a jamais perdu en six confrontations.

Ad

A croire que plus c'est dur, plus il s'épanouit. Mercredi, Andy Murray aurait pourtant pu se faciliter la tâche. L'ex-numéro 1 mondial a eu un break d'avance dans les deux premiers sets, mais il s'est fait rejoindre à chaque fois qu'il servait pour conclure. Pire, dans la première manche, Nikoloz Basilashvili l'a même coiffé au poteau au tie-break. Alors quand s'est présenté le deuxième jeu décisif de la partie, le pire était à craindre pour l'Ecossais. C'était oublier que l'intéressé était doté d'un caractère à part.

ATP Stockholm Encore une sacrée perf' : Murray se paie Sinner 10/11/2021 À 19:31

Monfils et Nadal perpétuent une vieille tradition, Moutet entre dans l'histoire

Un niveau fluctuant mais un mental toujours à part

Pourtant, après avoir manqué trois occasions de remettre les compteurs à zéro sur son service à 5-4, l'Ecossais aurait pu sombrer. Que nenni ! Serrant le jeu, obligeant son adversaire à jouer le coup de trop tout en exploitant ses opportunités sur seconde balle, il a réussi à remettre les compteurs à zéro, 7 points à 3. Et comme s'il avait soudain pris conscience d'avoir fait le plus difficile, il a haussé le ton dans la foulée dès le début de la troisième manche pour faire la différence d'entrée (6-7, 7-6, 3-0).

Et contrairement aux deux manches précédentes, cette fois, Murray a tenu son avantage jusqu'au bout, mieux protégé par une première balle soudain retrouvée. Cette meilleure qualité de service lui a offert les points gratuits dont il manquait cruellement. Car à l'échange, l'Ecossais était en résistance face aux coups de boutoir de Basilashvili qui a fait la pluie et le beau temps (63 coups gagnants pour... 67 fautes directes !). Reste que sa régularité et son "fighting spirit" ont fini par faire la différence, prouvant que les 112 places qui le séparent actuellement de sa victime du jour (23e) ne reflétaient pas du tout la réalité de son niveau actuel.

Muni d'une nouvelle raquette et pouvant compter sur un physique redevenu fiable, Murray devra toutefois bien récupérer pour enchaîner. Mais une chose est certaine : ces heures passées sur le court ne peuvent que renforcer ses repères alors qu'il s'apprête à faire son grand retour à l'Open d'Australie, trois ans après les larmes de sa dernière apparition.

ATP Stockholm Murray donne rendez-vous à Sinner pour un duel alléchant 09/11/2021 À 19:38