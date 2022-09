Indéniablement, quelque chose s'est passé dans sa tête. Constant Lestienne a connu un déclic cet été (trois titres et une finale sur le circuit Challenger) et il est désormais totalement décomplexé. Après son premier quart de finale sur le circuit ATP la semaine dernière à San Diego, voilà désormais sa première demie. Vendredi à Tel Aviv, il a eu les nerfs solides pour triompher de Maxime Cressy, et de son style désormais atypique de serveur-volleyeur, au tie-break du troisième set (6-7, 6-3, 7-6). En demie, il sera opposé à Marin Cilic, qui n'a pas eu besoin de frapper la moindre balle puisque Liam Broady a déclaré forfait, pour un défi encore supérieur.

Ad

Le plaisir qu'il prend à jouer en ce moment est palpable. Même contre le service de Maxime Cressy qu'il a eu toutes les peines du monde à retourner, comme il en a plaisanté dans son interview d'après-match. Il n'empêche : Constant Lestienne est bien le seul à avoir réussi un break dans cette partie : c'était lors du 8e jeu du deuxième set, ce qui lui a permis d'égaliser à une manche partout dans la foulée. Car aux qualités de serveur-volleyeur de son adversaire, le Français a opposé une couverture de terrain impeccable, une aptitude à contrer certaine et surtout une capacité à prendre la balle tôt sur ses engagements pour déborder.

ATP Newport Un premier titre pour Cressy 17/07/2022 À 21:29

Plus d'infos à suivre...

Wimbledon La "foudre" Cressy s'abat sur FAA 28/06/2022 À 19:21