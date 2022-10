Tennis

ATP TEL AVIV - Djokovic tout en maîtrise face à Cilic : revivez la balle de match en vidéo

ATP TEL AVIV - Novak Djokovic n'a pas tremblé à Tel Aviv. Largement favori de la finale, le Serbe s'est imposé en deux sets (6-3, 6-4) et un peu plus d'une heure et demie de jeu face à Marin Cilic pour remporter son 89e titre en carrière, le premier ATP 250 depuis 5 ans maintenant. Objectif réussi pour Novak Djokovic qui voulait se relancer. Revivez sa balle de match en vidéo.

00:01:25, il y a 44 minutes