ATP Tokyo : Kei Nishikori a mis fin à la belle semaine de Richard Gasquet

Richard Gasquet n'aura tenu qu'un set. Opposé ce samedi au Japonais Kei Nishikori, 12e joueur mondial, en demi-finale du tournoi ATP 500 de Tokyo, le Français s'est logiquement incliné en deux manches (7-6, 6-1) et 1h29 de jeu. Auteur d'une très belle semaine, avec notamment des victoires contre l'Australien Nick Kyrgios et le Sud-Africain Kevin Anderson au tours précédents, il n'a pas pu tenir le rythme infernal à l'échange imposé par Nishikori devant son public. Ce dernier, 10e à la Race, est plus que jamais en course pour le Masters. Il tentera de décrocher dimanche contre Daniil Medvedev un troisième titre sur ses terres (après 2012 et 2014).

Plus d'infos à suivre...