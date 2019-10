David Goffin file en quarts de finale à Tokyo. Le Belge, opposé à Denis Shapovalov ce jeudi, a raflé la mise en l'emportant en deux sets (7-6, 7-6). Après avoir vendangé plusieurs occasions de breaker dans le premier, Goffin a su prendre le meilleur lors du jeu décisif. Même topo dans la deuxième manche, où même Shapovalov n'est pas parvenu à convertir deux balles de break. Irrésistible dans le tie-break, le 15e mondial l'a logiquement emporté. Il affrontera Hyeon Chung, vainqueur de Marin Cilic (6-4, 3-6, 6-1), au tour suivant.

Dans les autres rencontres, le Japonais Taro Daniel a battu l'Australien Jordan Thompson (6-4, 7-6). Lors du prochain match, il se confrontera à John Millman, vainqueur de Llyod George Harris (6-3, 6-2).

Vidéo - Des échanges rapides, spectaculaires et du suspense : ce Goffin-Shapovalov n'a pas déçu 02:16

Premier quart de finale pour Chung en 2019

Pour aller plus loin au Japon, Goffin devra dominer le 143e joueur mondial. Rien d'insurmontable a priori pour lui, sauf que son adversaire a un statut bien supérieur à son classement. De retour sur les courts depuis la fin du mois de juillet après avoir été ralenti par des problèmes de dos récurrents, Hyeon Chung remonte peu à peu la pente. S'il est encore loin du niveau qui lui avait permis d'atteindre le dernier carré à Melbourne, le Sud-Coréen s'est offert une victoire importante jeudi contre Marin Cilic en un peu plus de deux heures.

Chung a évolué à un niveau constant, faisant rapidement le break dans le premier set pour le conclure sur son service. Si Cilic a su réagir dans le deuxième set pour remettre les compteurs à zéro (6-4, 3-6), il est retombé dans ses travers récurrents cette saison dans la manche décisive. Le service du Croate a été à l'image de son match : irrégulier avec seulement 57 % de premières balles, 71 % de réussite derrière, 8 aces mais 7 doubles fautes. Chung ne s'est donc pas privé d'en profiter pour faire le break d'entrée et dérouler jusqu'à la fin. Il atteint ainsi son premier quart de finale sur le circuit depuis un an et l'édition 2018 du tournoi de Stockholm.