On l’avait laissé sur une double-faute, le visage fermé et l’épaule abîmée. On l’a retrouvé en mode "machine" selon ses propres mots. Du 2 septembre au 1er octobre, il y a un monde d’écart pour Novak Djokovic. Au sortir de son abandon en 8e de finale à Flushing Meadows, le "Djoker" avait annoncé que la saison était loin d’être finie.

Des paroles aux actes, il n’y a eu qu’un pas. Habitué de Pékin, où il est resté invaincu pendant six ans, le numéro un mondial avait changé de routine. Et son appétit chinois est resté le même au Japon. À Tokyo, pour se hisser en finale où il affrontera l'inattendu John Millman, il n’a cédé aucun set en route. Mais il a surtout laissé pointer une montée en puissance inquiétante pour ses adversaires du circuit ATP.

Face à Lucas Pouille mais surtout face à David Goffin, Djokovic est redevenu cette bête de tennis, incroyable défenseur et tueur au sang-froid. "Je trouve les conditions de jeu rapides, a-t-il expliqué lorsqu’il fut interrogé sur son niveau. Le rebond est bas, il faut donc se tenir bas sur les jambes et se montrer vif au retour. J'ai été bon dans ces domaines. De manière générale, je suis extrêmement satisfait de mon niveau toute cette semaine. Il y a eu beaucoup de positif, sur le court mais aussi en dehors du court."

Vidéo - Indébordable, ultra-précis et solide comme un roc : Djokovic était en mission contre Goffin 02:42

110e finale pour 76e titre ?

Surtout, c’est physiquement que Djokovic a le plus impressionné. La clé de son jeu, en somme. Comment expliquer ce retour en grâce ? Le Serbe s’en est sorti sur une pirouette : "Je me suis entraîné avec des ninjas avant le tournoi."

Pour faire simple, on voit mal comment John Millman pourrait s’en sortir dimanche pour une finale ô combien déséquilibrée. L'Australien jouera seulement sa deuxième finale en carrière mais sa première dans un ATP 500. En face, Djokovic a un CV "légèrement" plus garni. Le Serbe disputera, lui, ainsi sa 110e finale. Et visera son 76e titre. Voilà.

Au passage, il peut se donner une petite bouffée d’air au classement. Car Djokovic défend en cette fin de saison sa place de N.1 mondial, menacée par Rafael Nadal. Mais, alors que c'est la fin de saison du Serbe qui semblait devoir être contrariée par les blessures ces dernières semaines, c'est finalement celle de l'Espagnol qui est remise en cause.

Le vainqueur de l'US Open souffre en effet d'une inflammation de la main gauche depuis la Laver Cup et a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Shanghai qui débute dimanche et où Djokovic défendra son titre. Avec un sabre ?

(Avec AFP)