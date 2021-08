Cette fois, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir été sérieux. Benoît Paire n'a pas bougé une oreille ou presque mercredi lors de son 2e tour à Toronto. Sur la lancée de sa belle victoire sur le finaliste de Washington Mackenzie McDonald, l'Avignonnais a tenu un temps la dragée haute à Diego Schwartzman, mais il n'a pas su encaisser mentalement la perte du premier set. Vainqueur 7-5, 6-1 en 1h20, l'Argentin retrouvera soit Roberto Bautista Agut, soit Tommy Paul en huitième de finale.

Deux balles de break à 5-5

Des services puissants, des revers percutants, une bonne tenue de balle à l'échange et une concentration sans faille : pendant dix jeux, Benoît Paire a clairement fait douter Diego Schwartzman. Tant et si bien que le Français a été le premier à obtenir des balles de break à 5-5. Malheureusement pour lui, il ne les a pas converties et ne s'en est jamais remis. Dans le jeu suivant, il a caviardé une volée de revers liftée dans le filet pour concéder le premier acte. Le début d'une série de six jeux perdus qui a scellé le sort de cette partie.

ATP Toronto Djokovic, Nadal et Federer sans préparation avant Flushing, c'est grave docteur ? IL Y A UNE HEURE

Paire s'est ainsi effondré mentalement, offrant littéralement le double break d'entrée de seconde manche en accumulant les doubles fautes (7 en tout) et les erreurs grossières (38). Il a aussi peut-être payé son manque de rythme sur le plan physique. Mais sorti du court le regard noir, le Français semble avoir retrouvé une certaine détermination. A confirmer la semaine prochaine à Cincinnati, puis à l'US Open.

ATP Toronto Fognini a fait le show mais Rublev a eu le dernier mot : Le résumé IL Y A 2 HEURES