ATP Toronto

Le Russe Daniil Medvedev s'est qualifié vendredi pour les demi-finales du Masters 1000 ATP de Toronto en écartant dans la douleur Le Polonais Hubert Hurkacz 2-6, 7-6 (8/6), 7-6 (7/5), rejoignant l'Américain John Isner, tombeur de Gaël Monfils, Stefanos Tsitsipas et Reilly Opelka dans le dernier carré du tournoi.

"C'était un match super-dur, il était au dessus de moi à plusieurs moments", a réagi le numéro deux mondial après la match, "il jouait de façon incroyable et je suis content de m'en être sorti." Le Russe, finaliste à Toronto en 2019, a été cueilli à froid dans le premier set en commettant près de la moitié de ses fautes directes de la soirée et en cédant ainsi la première manche au Polonais. Mais la tête de série numéro un a trouvé les ressources pour revenir dans le match et, après deux tie-breaks, prendre sa revanche contre le numéro 13 mondial qui l'avait battu à Wimbledon. Medvedev a conclu le match par un 22e ace.

Le Russe affrontera en demi-finale l'Américain John Isner qui a éliminé le Français Gaël Monfils en deux sets 7-6 (7/5), 6-4. Le showman français a provoqué un incident dans le deuxième set lorsque l'arbitre de chaise Mohamed Lahyani lui a demandé d'arrêter de "danser" en attendant le service puissant de son adversaire. Le joueur de 34 ans a appelé le superviseur du tournoi et s'est lancé dans un débat animé sur cette question, tout en se faisant poser un bandage à la cheville droite après ce qu'il a appelé un "mauvais pas". L'incident s'est rapidement terminé et Isner a conclu le match par un 13e ace. "Nous faisons ressortir le bon côté de nos jeux respectifs", a déclaré Isner. "C'est un grand rival - pas d'une manière méchante - et nous sommes de très bons amis".

