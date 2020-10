Pour faire tomber le Bulgare, neuf ans après, l'actuel 33e joueur mondial a d'abord enduré une longue bataille qui l'a mené jusqu'au tie-break de la première manche. Un jeu décisif remporté (7-3) par le Britannique qui se faisait néanmoins piéger par l'expérience de Grigor Dimitrov dans le second set. Plus régulier, Daniel Evans a pris un ascendant définitif dans la troisième et dernière manche pour valider son ticket dans le dernier carré du tournoi de Vienne.