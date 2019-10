Matteo Berrettini ne faiblit pas. Demi-finaliste à l’US Open et à Shanghaï, l’Italien sera à nouveau au rendez-vous du dernier carré à Vienne, un stade de la compétition qu’il a désormais atteint à huit reprises en 2019, preuve de sa régularité au plus haut niveau. L’actuel 11e joueur mondial – mais 8e à la Race et en position de se qualifier pour le Masters – est sorti vainqueur d’un duel de cogneurs contre le Russe Andrey Rublev, 22e à l’ATP, en deux manches accrochées (7-5, 7-6) et 1h51 de jeu. Il jouera sa place en finale face à Dominic Thiem qui a profité de l'abandon de Pablo Carreno Busta alors qu'il menait 5-0 dans le premier set après 20 minutes.

Si certains ont flanché ces dernières semaines dans le sprint vers le "tournoi des Maîtres", ce n’est assurément pas son cas. Matteo Berrettini a tiré une grande confiance de sa belle percée à Flushing Meadows et n’a pour le moment aucun mal à assumer son nouveau rang dans le gotha du tennis mondial. En Autriche, il trace donc sa route et a franchi encore un obstacle de taille en la personne d’Andrey Rublev vendredi.

Berrettini impressionnant de puissance

Très peu de choses ont séparé les deux joueurs dans ce duel, mais Berrettini a fait preuve d’une sérénité à toute épreuve, surtout dans des fins de sets évidemment déterminantes. Ainsi, il a validé le seul break du match à 5-5 dans le premier set, se montrant plus agressif sur les secondes balles adverses, pour virer en tête. Et sur son service, il a serré le jeu lorsque Rublev s’est fait menaçant, écartant les trois balles de break auxquelles il a été confronté.

Toujours impressionnant en puissance du fond, son coup droit a fait des dégâts et l’Italien a frappé pas moins de 30 coups gagnants contre 19 à son adversaire. Très efficace au filet également (8/10), il a obtenu plus de points gratuits sur son engagement (68 % de premières balles, 81 % de réussite derrière, 8 aces pour une double faute seulement), ce qui l'a probablement aidé à mieux gérer le tie-break du second set. A ce rythme, sa mission londonienne a bien des chances d’être accomplie.