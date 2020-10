Il n'avait plus été aussi loin dans un tournoi depuis janvier 2019 à Pune, en Inde. A l'époque, Kevin Anderson avait remporté le titre. Puis, pendant quasiment deux ans, les blessures et l'arrêt des compétitions l'ont tenu loin de son meilleur niveau. Mais en Autriche, le Sud-Africain montre cette semaine que, peu à peu, le travail paie. Car sa victime du jour n'est autre que Daniil Medvedev, numéro 6 mondial tombé en deux manches (6-4, 7-6) et 1h29 de jeu. Anderson n'était plus allé aussi loin dans un ATP 500 depuis l'édition 2018 du même tournoi qu'il avait aussi gagnée.