Il faut dire que jusqu'au milieu du deuxième set, Pospisil n'était pas loin de jouer le match parfait. Excellent au filet durant le premier acte avec 7 points marqués sur 7 montées, le Canadien tenait même le bras de fer en fond de court et a viré en tête le plus logiquement du monde, assénant 14 coups gagnants pour 5 petites fautes directes. Mais, bien que très frustré, Medvedev a pris progressivement ses marques à la relance, exploitant de mieux en mieux les secondes balles adverses. Et s'il a laissé passer sa chance à 5 reprises dans le 6e jeu de la deuxième manche, il a su la saisir dans le 8e pour remettre dans la foulée les compteurs à zéro.

Dès lors, le match a changé de visage. D'une intensité féroce dans sa première partie, il s'est révélé à sens unique par la suite. Visiblement rincé physiquement, Pospisil a perdu en vitesse et en précision dans son petit jeu de jambes et les fautes ont commencé à pleuvoir (34 en tout pour 32 coups gagnants). Medvedev, lui, a gagné en confiance et décoché des flèches de plus en plus décisives au retour et en passing et il a remporté 6 des 7 derniers jeux de la partie. Pour la première fois depuis l'US Open, le Russe enchaîne deux victoires. De quoi lui redonner confiance en cette fin de saison.