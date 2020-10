L'affiche faisait saliver, elle n'a finalement presque pas eu lieu. Entre deux hommes en forme de cette fin de saison, Andrey Rublev, qui reste sur un titre à Sain-Pétersbourg, et Jannik Sinner, demi-finaliste à Cologne, le match s'annonçait palpitant et les deux joueurs se sont bien présentés sur le court à Vienne jeudi. Mais après 6 minutes et trois jeux, l'Italien a mis fin au duel de manière précoce (2-1, ab.) en jetant l'éponge. Blessé au pied avant le match, il avait décidé de tenter le coup mais s'est donc bien vite rendu à l'évidence : il n'était pas en état de disputer ses chances.