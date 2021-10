Heureusement pour lui, Alexander Zverev a plus de marge que par le passé. Car autrement vendredi, il aurait pu payer cher une déconcentration coupable contre Félix Auger-Aliassime, alors qu'il avait le match bien en main. Mais le champion olympique allemand est désormais capable de serrer le jeu quand il en a le plus besoin, ce qui lui a permis de ramener le Canadien à la raison (6-4, 4-6, 6-3) en un peu plus de deux heures de jeu (2h05 exactement) en quart de finale du tournoi de Vienne. Samedi dans le dernier carré, il a donc rendez-vous avec le prodige Carlos Alcaraz, tombeur magnifique de Matteo Berrettini.

A force de jouer avec le feu, il pourrait finir par se brûler. Comme face à Alex de Minaur en huitième de finale, Alexander Zverev a affiché un niveau de jeu sinusoïdal contre Félix Auger-Aliassime. Si à la fin, il l'a encore emporté en revenant aux fondamentaux, le numéro 4 mondial aurait, selon toute vraisemblance, pu s'épargner bien des sueurs froides.

Zverev a failli payer un excès de confiance

Pendant un set et demi, Zverev a ainsi affiché l'assurance suprême qui fut la sienne cet été. Sa domination était telle à l'échange qu'il s'est même permis de ne servir que 41 % de premières balles dans le premier set, remporté 6-4 sans forcer. Un break précoce lui a suffi dans cette manche où il n'aura abandonné que deux points et aucun quand son premier service est passé (9/9).

En résistance, Auger-Aliassime s'est appuyé aussi sur son service pour se protéger jusqu'à 4-3 en sa faveur dans le deuxième manche. Moment choisi par Zverev pour dérailler totalement. Alors qu'il menait 30/0 sur son service et qu'il n'avait plus qu'une volée haute à déposer, il a expédié la balle dans le filet. Un raté monumental, peut-être synonyme d'excès de confiance, qui l'a totalement déréglé et a permis à son adversaire de le breaker puis d'égaliser à une manche partout.

Davantage bousculé encore en début de dernier acte, Zverev a d'abord repris pied au service pour rester devant. Et à 3-2, il a su relancer la machine et porter l'estocade sur sa 7e occasion de break dans un jeu de plus d'un quart d'heure. Auger-Aliassime, qui avait sauvé les 6 premières sur des aces ou des services gagnants, a payé cher sa seule seconde balle servie sous pression. L'Allemand l'a donc échappé belle et pouvait crier sa rage sur une dernière faute en revers adverse.

