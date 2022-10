Tennis

ATP Vienne - Dimitrov - Giron : le résumé

ATP VIENNE - Il n'avait plus enchaîné deux victoires depuis Roland-Garros, mais en Autriche Grigor Dimitrov en compte déjà trois et retrouve des couleurs. Vendredi en quart de finale à Vienne, il est venu à bout de Marcos Giron (6-3, 4-6, 6-4) après une belle empoignade en fond de court. Avec ses variations et ses fulgurances, il a eu le dernier mot. Retrouvez le résumé en vidéo.

00:02:56, il y a 33 minutes