Tennis

ATP Vienne - Medvedev - Thiem : le résumé

ATP VIENNE - Daniil Medvedev a prouvé jeudi qu'il n'était plus très loin de son meilleur tennis à Vienne. Contre un Dominic Thiem au tennis de plus en plus explosif et intéressant, le Russe a peu à peu imposé son rythme et sa constance pour l'emporter en deux sets (6-3, 6-3). Enthousiasmé par le début de match de son chouchou, le public a été réduit au silence. Retrouvez le résumé en vidéo.

00:03:01, il y a 28 minutes