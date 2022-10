Tennis

ATP Vienne - Sinner - Garin : Le résumé

ATP VIENNE - Jannik Sinner n'avait plus joué depuis près d'un mois, mais cela ne s'est pas vu mercredi. Au 1er tour du tournoi de Vienne, l'Italien, encore en course pour le Masters, a été bien trop solide pour le Chilien Cristian Garin qu'il a abattu 6-3, 6-2. A l'échange, il a notamment été très propre et convaincant. Retrouvez les meilleurs moments de la partie en vidéo.

00:02:49, il y a 35 minutes