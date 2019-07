Pour Kevin Anderson, 2019 est décidément une année noire. Le Sud-Africain s’est retiré au dernier moment du tournoi de Washington où il devait entrer en lice au 2e tour face au Français Adrian Mannarino mercredi. Souffrant de son genou droit, il a dû renoncer, laissant sa place au "lucky loser" slovaque Norbert Gombos, 137e joueur mondial et doublement chanceux pour le coup puisqu’il a été ainsi exempté de 1er tour. Sorti du top 10 après son élimination dès le 3e tour à Wimbledon il y a quelques semaines, Anderson peut faire la grimace.

Car il ne s’agit pas du premier accroc de sa saison sur le plan physique. Embêté par son coude droit depuis le début de l’année, le géant sud-africain avait fait l’impasse sur le printemps sur terre battue et n’avait repris la compétition qu’au Queen’s en juin, trois mois après son dernier tournoi à Miami. Quelques semaines plus tard, c’est donc son genou droit qui fait des siennes et l’empêche d’enchaîner les matches, lui qui espérait sans doute retrouver son meilleur niveau en accumulant la confiance et le rythme qui lui font cruellement défaut.