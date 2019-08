Nick Kyrgios est décidément spécial. Capable du meilleur comme du pire, l’Australien était dans de bonnes dispositions d’esprit cette semaine à Washington, et ce jusqu’au bout. Après avoir vaincu Stefanos Tsitsipas au terme d’une magnifique demi-finale, il a confirmé dimanche en allant chercher le titre face à Daniil Medvedev en deux tie-breaks (7-6(6), 7-6(4)) et un peu plus d’une heure et demie de jeu. Après Acapulco, il s’offre donc le deuxième ATP 500 de sa saison, son 6e trophée en carrière, et fera son retour lundi dans le top 30, à la 27e place mondiale.

Plus d'infos à venir...