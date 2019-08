Jo-Wilfried Tsonga n'est pas encore au point. Volontaire, mais limité physiquement et pas encore tout à fait réglé tennistiquement, le Manceau a échoué dans sa quête d'accéder aux quarts de finale du tournoi de Washington.

Renversé par un Kyle Edmund version diesel après un combat en trois manches (4-6, 6-3, 6-4), jeudi soir, le Français n'a pu aller au bout de ses idées. Il restera quand même de ce passage par la capitale américaine des progrès notables par rapport à ces dernières sorties et cette victoire convaincante face à Karen Khachanov au 2e tour.

Tsonga a perdu le fil après le premier set

Aux commandes du match après le gain du premier set, Tsonga a peu à peu décliné au fil des minutes. Sa première alerte à 2-1 dans le deuxième set a été sans conséquence, pas la seconde à 4-3 où il a perdu son service. Ce break a fait basculer la rencontre d'Edmund, plus régulier au service et en mode mitraillette en fond de court. Le Britannique, auteur du break à 2-2 dans le set décisif, est ensuite allé cueillir le match. La rebellion de Tsonga survenue dans la foulée du break (à 3-2 Edmund) est, elle, restée sans lendemain.

Plutôt haché et marqué par la faiblesse des deux hommes derrière leurs secondes balles, ce duel ne restera pas dans les mémoires. Pour Edmund, il est important car il s'agit seulement de sa dixième victoire cette saison, la cinquième sur le ciment américain. Autant dire que cette tournée en Amérique du Nord arrive à point nommé pour le 34e mondial.

Kyle Edmund lors du tournoi ATP de Washington 2019Getty Images

Cilic ne tombe pas dans le piège Auger-Aliassime, Raonic tombe

On y voit plus clair dans le tableau. Marin Cilic et Peter Gojowczyk ont également obtenu leurs billets pour les quarts de finale. Tombeur de Félix Auger-Aliassime, Cilic, engagé dans une saison compliquée, a montré de bonnes choses sur le court avec ce succès en deux manches (6-3, 6-4).

Milos Raonic est lui tombé dans le piège tendu par Peter Gojowczyk. Lucky loser dans ce tournoi, l'Allemand a continué son oeuvre de destruction face à l'Ontarien, dominé deux manches à rien (6-4, 6-4). Après Andrey Rublev et Alex De Minaur, voilà un troisième client qui a fait les frais de la furia du spécialiste du ciment. Il jouera Edmund vendredi pour obtenir une place dans le dernier carré.