Une première et un retour : pour annoncer sa présence aux Etats-Unis, Rafael Nadal ne fait pas les choses à moitié. L'Espagnol disputera le Citi Open à Washington, à partir du 31 juillet prochain, un ATP 500 auquel il n'avait jusqu'alors jamais pris part. Il y fera son retour à la compétition après sa défaite en demi-finale de Roland-Garros le 11 juin dernier face à Novak Djokovic. Nadal y effectuera par la même occasion son come-back sur le sol américain, qu'il n'a plus foulé depuis son sacre lors de l'US Open 2019.

Le relatif flou autour de son état de santé et de sa motivation n'a donc plus lieu d'être. Après avoir renoncé à Wimbledon et aux Jeux olympiques pour se refaire une santé, Rafael Nadal affirme ses ambitions : il compte bien arriver à Flushing Meadows après une préparation optimale. A Washington, il pourrait croiser le fer avec Denis Shapovalov, Hubert Hurkacz, Alex de Minaur, Jannik Sinner ou encore Nick Kyrgios. Nadal devrait enchaîner sur les Masters 1000 de Toronto puis de Cincinnati avant d'aborder l'US Open, et de peut-être poursuivre son séjour outre-Atlantique jusqu'à la Laver Cup à Boston fin septembre.

Autre raison possible à ce passage prolongé aux Etats-Unis, l'actuel N.3 mondial doit défendre 3 000 points au classement ATP suite à ses victoires à Toronto et à l'US Open en 2019. Un motif de plus de s'assurer d'un bon niveau de jeu au moment d'aborder sa tournée.

