ATP WASHINGTON - Au cours d'un live Instagram avec la consultante d'Eurosport Barbara Schett, Daniil Medvedev a donné de ses nouvelles. Le Russe, qui a préféré prendre une bonne pause avant de reprendre l'entraînement, compte être présent dès la reprise du circuit prévue le 14 août à Washington où il avait été finaliste l'an passé.

Mais que devient Daniil Medvedev ? Contrairement à Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev ou encore Dominic Thiem, le Russe s'est fait discret depuis l'arrêt du circuit à cause du coronavirus. Il n'a pas été vu raquette en main dans des tournois-exhibitions à l'échelle locale, lui qui en aurait eu pourtant le loisir car résidant à Monte-Carlo. Lors d'un live Instagram avec notre consultante Barbara Schett mercredi, il s'en est expliqué et a détaillé son programme de reprise.

Souvent catalogué de stakhanoviste des courts, il a pris son temps en cette période incertaine. Mais qu'on se le dise, il sera prêt pour la reprise des hostilités. "J'ai décidé de prendre une bonne pause avant que le circuit reprenne, ce qui aura lieu normalement aux Etats-Unis. Et les exhibitions ont commencé à avoir lieu à ce moment-là. Autrement, je voulais être en sécurité et être sûr de ne rien risquer. Et on a vu qu'il y a eu des événements qui ont rencontré des difficultés", a estimé le numéro 5 mondial, faisant référence au fiasco de l'Adria Tour de Novak Djokovic arrêté à cause de plusieurs cas de COVID-19.

"Le huis clos à Flushing ? Le plus bizarre, ce sera de jouer en night session sur le Arthur-Ashe"

Mais alors quand prévoit-il de reprendre la compétition, la vraie ? Si les conditions le permettent, Medvedev ne devrait pas traîner. "C'est une question difficile parce que le calendrier est si serré. En 7 semaines, il y aura 3 Masters 1000 et deux tournois du Grand Chelem, ce qui est incroyable. Mais je me suis inscrit à Washington (pour la reprise officielle à partir du 14 août, NDLR). J'y ai joué trois ans de suite et je reste sur une finale là-bas. Et on ne sait jamais : si je me fais sortir tôt à Cincinnati, il faudra quasiment reprendre par des matches en cinq sets à l'US Open sans avoir joué pendant six mois", a-t-il analysé avec lucidité.

Pour retrouver le rythme, Medvedev s'alignera donc dans la capitale fédérale américaine où il avait débuté sa série folle de six finales consécutives l'an dernier. De quoi l'inspirer pour bien redémarrer, même s'il sait que ce sera difficile à reproduire. "C'est quelque chose dont je n'aurais pas pu rêver. Je voulais évidemment jouer une finale de Masters 1000, voire une finale de Grand Chelem, mais j'en ai enchaîné six, ce qui était fantastique. Je jouais bien à l'époque, j'étais vraiment confiant et fort mentalement. Chaque petit détail est important et je veux être capable de le refaire autant que possible."

Passé à un set de son premier titre en Grand Chelem à New York, le Russe n'a pas de regrets avec le recul. Ira-t-il au bout cette année à Flushing ? Une chose est sûre, il ne pourra pas jouer avec le public américain comme en 2019. "Le huis clos ? Ce sera super étrange, parce qu'en juniors ou dans les Futures, vous ne jouez que devant votre coach, mais sur des petits courts ou en indoor au milieu de nulle part. Là ce sera différent : sur le court Arthur-Ashe, il y a 22 000 personnes normalement, et là, il n'y en aura que deux. Le plus bizarre, ce sera de jouer les night sessions, je pense", a-t-il encore noté. Il devrait manquer un peu d'électricité dans l'air en effet. Sans le bruit assourdissant de la foule, le bouillant Russe devra d'autant plus maîtriser ses nerfs, un sacré défi quand on connaît le loustic.

